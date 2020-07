OFICIAL: LaLiga acuerda suspender el Dépor-Fuenla; el Elche jugará el 'play off'

Es oficial. El partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada que había quedado aplazado por el brote de coronavirus en el conjunto 'kiriko' nunca tendrá lugar. LaLiga informó de ello en una nota informativa a los medios de comunicación -luego, la hizo pública en su web y redes sociales- en la que expuso los motivos.

¿Qué consecuencias clasificatorias tiene esta decisión? Que la tabla se queda tal y como está aunque al equipo gallego y al madrileño les falte un partido por disputar. Los de Fernando Vázquez descienden a Segunda División B, los de Sandoval se quedan en Segunda y el Elche jugará el 'play off' de ascenso.

De paso, la patronal manifestó en su escrito su agradecimiento por la actitud del Fuenlabrada respecto a todo el proceso. El club propuso bien esperar a que los jugadores se recuperaran para jugar el encuentro o suspenderlo definitivamente. LaLiga optó por lo segundo.

Curiosamente, no hay ni una sola mención al Deportivo de La Coruña en todo el comunicado. La entidad gallega se ha mostrado totalmente contraria a cómo el organismo ha gestionado la situación y, por lo que se entiende de la nota informativa, tampoco lo está con esta decisión final.

Poco después de publicar su comunicado, LaLiga emitió otro escrito en el que insistió en que el Fuenla propuso bien jugar una vez se recuperaran sus jugadores o bien suspender definitivamente el partido. Esto ya quedaba claro en su primera nota informativa, pero la patronal estimó oportuno repetirlo ante algunas críticas.

Posibles dudas y sus respuestas

¿LaLiga ha tomado esta decisión sin preguntarle al Dépor? No se puede decir ni que sí ni que no. En el comunicado emitido, no se hace ni una sola mención al club, pero ello no quiere decir que no hayan estado en contacto. Habrá que esperar a que se pronuncie públicamente para aportar su versión.

Entonces, ¿quién ha ganado el Dépor-Fuenla? LaLiga no ha concretado si le ha dado los puntos al Deportivo, pero lo que es seguro es que no se los ha dado al Fuenla, pues es oficial que el Elche jugará el 'play off' de ascenso. De todas formas, aunque el Dépor contara con los puntos, seguiría descendido a Segunda B.

¿Cuáles son los enfrentamientos del 'play off'? Como el Elche queda como el sexto clasificado, se verá las caras con el Zaragoza, mientras que el Almería hará lo propio con el Girona. Todavía no se ha anunciado cuándo tendrán lugar los dos duelos.

Pero ¿hay alguna fecha ya en mente de LaLiga? Sí. Isaac Fouto informó en 'El Partidazo de COPE' que el objetivo es que el Elche-Zaragoza y el Almería-Girona sean el 30 de julio; sus respectivas vueltas, el 2 de agosto. La ida de la final sería el 5 de agosto y la vuelta, el 8 o el 9.

¿Qué tienen que hacer ahora los jugadores aislados del Fuenlabrada? Nada. La temporada ha terminado para ellos. Solo el Zaragoza, el Almería, el Girona y el Elche tienen compromisos pendientes. Los positivos en coronavirus del cuadro 'kiriko' deben esperar a recuperarse para volver a sus casas.

¿Quién pierde más con esta decisión, el Fuenla o el Dépor? Será, probablemente, el debate que ocupe no todo el verano, sino varios años. Los hechos son los siguientes: el Fuenla se ha quedado sin posibilidad de luchar por el 'play off' y el Dépor se ha quedado sin posibilidad de luchar por la permanencia.

¿Hay alguna posibilidad de que LaLiga se eche atrás? Prácticamente ninguna. Este acuerdo ha sido trasladado al Comité de Competición, que confirmará la medida y publicará también un comunicado al respecto. Sería de lo más extraño que hubiera algún cambio.

El comunicado de LaLiga, al completo:

"LaLiga manifiesta su absoluto agradecimiento ante la generosidad deportiva demostrada por el CF Fuenlabrada con su disposición a acogerse al principio 'pro-competitione' y acatar la decisión elegida por LaLiga entre las dos soluciones propuestas por el club: esperar para disputar el encuentro a la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente.

Ante esta situación, y conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha siquiera probable para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o de fuerza mayor. Asimismo, LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará el 'play off' de ascenso a LaLiga Santander.

El enorme sacrificio que supone para el CF Fuenlabrada la renuncia a la posibilidad de disputar el 'play off' significa para sus jugadores abandonar lo conseguido con su esfuerzo y trabajo durante toda la temporada para facilitar el final de la competición al resto de los clubes. Una renuncia difícil que hace todavía más encomiable la decisión adoptada.

Gestos así, que representan los valores deportivos del fútbol, afrontando un sacrificio individual en beneficio del colectivo, se hacen especialmente relevantes en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y en los que hemos visto pocas actitudes tan generosas.

LaLiga valora y agradece la generosidad del CF Fuenlabrada y manifiesta su apoyo en estos duros momentos enviándoles todo el ánimo y deseando la pronta y total recuperación de todos los casos positivos relacionados.

Este agradecimiento sincero por parte de LaLiga no es óbice para que se continúe con el desarrollo del expediente disciplinario abierto desde LaLiga para el esclarecimiento de los hechos y cuya resolución depende del Juez de Disciplina Social de LaLiga".