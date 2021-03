OFICIAL: Löw dejará Alemania al acabar la Eurocopa

Este verano, los que lograron la clasificación tienen una cita en Europa. La Eurocopa 2020 debió disputarse el pasado verano pero, finalmente, debido al COVID-19, la competición fue pospuesta a verano de 2021.

Una vez termine el periplo de Alemania por la Eurocopa, Löw dejará el cargo. La Federación Alemana (DBF) así lo ha anunciado en sus redes sociales.

Joachim Löw explicó el por qué de esta decisión. "Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y enorme gratitud", expuso en declaraciones recogidas por la DFB.

El técnico afirma estar centrado en esa competición y eso es lo único que le importa. "Sigo muy motivado con la Eurocopa. He trabajado con los mejores futbolistas durante casi 18 años. Tengo grandes triunfos, aunque también derrotas dolorsas, pero me quedo con los momentos maravillosos y mágicos. Gracias a la DFB por el apoyo que me han brindado todo este tiempo", continuó.

Por último, el presidente de la Federación Alemana, Fritz Keller, tuvo unas bonitas palabras para el seleccionador. "Respeto su decisión. La DFB sabe que Löw es uno de los mejores entrenadores del mundo. Nunca ha tenido Alemania un entrenador así. El hecho de que nos haya informado de esta decisión tan pronto le honra. Nos da tiempo para nombrar a su sucesor con calma y cabeza", expresó.

La prensa alemana ya adelantó que Löw tenía pensado dejar la 'Mannschaft' tras la Eurocopa. Además, colocaron a Klopp como su sustituto. Habrá que ver si, efectivamente, es el actual técnico del Liverpool quien sucede a Löw al frente de la Selección.