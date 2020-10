OFICIAL: el Manchester United ficha a Cavani

Uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes 20-21 en verano se cerró el día de cierre. Tras varios días de firmes noticias, se confirmó el fichaje de Edinson Cavani por el Manchester United. El gran delantero charrúa se convierte en la fuerte apuesta de los 'red devils' para contar con un '9' de garantías.

Al mismo tiempo, el conjunto inglés será el convincente destino que venía esperando Cavani desde que tomó la decisión de no renovar con el PSG el pasado 30 de junio. Se le había vinculado intensamente al Atlético de Madrid, estuvo en el radar de bastantes conjuntos potentes de la escena mundial y llegó a ser ofrecido al Real Madrid, pero finalmente se decidió por ir a Inglaterra.

El futbolista uruguayo ha firmado con los 'diablos rojos' un contrato para la presente temporada y ambas personalidades tendrán la opción de ampliar su vínculo por una más.

Tras erigirse en el máximo goleador de la historia del club galo, el internacional uruguayo esperaba seguir compitiendo por títulos, jugar en la Champions League y mantener su alto estatus económico. Las tres condiciones se cumplen en el equipo de Ole-Gunnar Solskjaer, quien maneja nombres muy interesantes en la delantera, pero carecía de un delantero puro como tal.

El domingo ya aterrizó en suelo mancuniano para someterse a los exámenes médicos y esperar el anuncio formal de su contratación por el conjunto de Old Trafford, que tenía prisa por dejar solventado ese asunto pero tuvo que esperar hasta el último día.

También anda algo inquieto el ex jugador del PSG, que había visto como Tabárez le había dejado fuera de la última lista de Uruguay al encontrarse en paro y sin ritmo de competición adecuado, puesto que su último encuentro se remonta al 11 de marzo, en el 2-0 al Borussia Dortmund en Champions. Y es que luego llegó la cancelación del fútbol en la Ligue 1 por la crisis sanitaria y luego declinó jugar los partidos posteriores al 30 de junio con el equipo francés.

"El United es uno de los mejores clubes del mundo, por lo que es un honor estar aquí. He trabajado muy duro durante el tiempo libre y tengo muchas ganas de competir. Espero seguir escribiendo mi pequeña historia dentro del libro del fútbol y sé que se hace con trabajo y trabajo", dijo Cavani.

Con todo y a pesar de sus 33 años, su cartel seguía siendo excelso. De hecho, era el gran nombre de jugadores en paro en la actualidad. Ahora aterriza en el Manchester United dispuesto a sumar una tercera gran liga a su lista de muescas: en la Serie A acabó como 'capocannoniere' con el Nápoles y en el PSG dejó un listón goleador que será difícil rebasar.

Poco antes de hacerse oficial su incorporación a los 'red devils', Cavani hizo un directo en Facebook en el que aprovechó para despedirse de la afición parisina, algo que aún no había tenido ocasión de realizar. "A veces es bueno dejar pasar un poco de tiempo, hace que las cosas estén más tranquilas. Y es menos probable que se cree una atmósfera negativa. Preferí hablar después de un rato tiempo mis compañeros que se habían quedado en París continuaron la competición, no era un buen momento", aclaró el delantero.

Luego, solo tuvo buenas palabras: "Estoy aquí para agradecer a todos los fans, que me han dado su amor, lentamente, a lo largo del tiempo. Es un amor que ha crecido con el tiempo, pero es importante para mí. Me hace muy feliz y por eso todos los momentos que hemos pasado juntos, los buenos y los no tan buenos, se van a quedar. Estuve muy orgulloso de defender estos colores durante estos siete años".

"Edinson es un gran profesional experimentado que siempre lo da todo por su equipo. Su récord de goles con el club y la selección es fantástico y estamos encantados de fichar a un jugador de su calibre", opinó Solskjaer.