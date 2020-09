OFICIAL: Neymar firma un acuerdo con Puma

A esta altura, el mundo del fútbol no es solo lo que ocurre sobre el césped. Lo que pasa fuera también importa y sobre todo reporta mucho dinero. Que se lo digan a Neymar, que este sábado anunció su nuevo acuerdo para que le vista la marca Puma.

El brasileño consuma de esta manera lo que se había venido contando en las últimas semanas. Tras romper con Nike, el gigante de ropa deportiva que le acompañó desde los 13 años, el delantero del PSG se va con la compañía alemana.

"Tras el comienzo de cada temporada me tomo mi tiempo para pensar sobre mi carrera y las decisiones que he tomado. Pienso en los sueños que tenía cuando empecé en este deporte y en el camino que me queda por delante", arranca una carta firmada por Neymar y compartida en sus redes sociales.

"Crecí viendo vídeos de leyendas como Pelé, Cruyff, Eusebio y Maradona. Todos ellos eran reyes del campo, reyes de mi deporte. Y tenían algo en común: el amor por el juego, la determinación de ser la mejor versión de sí mismos y un espíritu que lo une todo", añadía en referencia a Puma.

"Quiero traer de vuelta el legado que esos atletas dejaron sobre el campo. Quiero ayudar a recordar momentos de sus historias y de la magia que nos dejaron en sus clásicas botas de cuero. Y a través de ellas, dejar mi propio legado. Todos jugaron con Puma y cada uno de ellos creó su propia magia", insistía Neymar.

El último contrato de Neymar con Nike era por once años a razón de 88 millones de euros. No han trascendido las cifras de este nuevo acuerdo que también involucra a PSG y la Selección de Brasil, pero el delantero de los parisinos se asegurará otra buena suma para su bolsillo.