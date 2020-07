OFICIAL: ¡Pirlo vuelve a la Juve como entrenador!

Lo que era un secreto a voces ya ha sido descubierto y presentado ante todos. Andrea Pirlo comienza su carrera en los banquillos a los 41 años de edad y cinco después de haber dejado la Juventus de Turín.

La leyenda italiana colgó las botas en la 2016-17 cuando disputó 16 partidos en la Major Soccer League con el New York City y ahora se enfrenta a un nuevo desafío desde el área técnica.

El club italiano no apuntó el tiempo por el que ha firmado Andrea Pirlo en un comunicado en el que no faltó felicidad por la vuelta del ex jugador italiano.

Pirlo se pondrá cuanto antes el mono de trabajo para trabajar con el Sub 23, el filial de la 'Vecchia Signora' que milita en la Serie C y cuyo objetivo será mejorar la clasificación de esta temporada. El Sub 23 concluyó el curso en la décima posisión, en mitad de la tabla, con 36 puntos.

Pirlo regresa, entonces, tras haber ganado cuatro Scudetti, una Coppa de italia y dos Supercopas de Italia después de cuatro temporadas.