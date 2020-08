OFICIAL: Vallejo jugará cedido una temporada más en el Granada

Jesús Vallejo vuelve al Granada. El Real Madrid anunció este martes la prolongación de la cesión del central por una temporada, hasta el 30 de junio de 2021.

El canterano del Real Zaragoza ya disputó la pasada media temporada a las órdenes de Diego Martínez, después de que el Madrid cortara su cesión al Wolverhampton Wanderers, donde no tuvo continuidad.

A bordo del Granada, Vallejo disputó 14 partidos en los que disfrutó de 881 minutos. Ahora, continuará su aventura en el club andaluz, con el que jugará la Europa League tras lograr una histórica clasificación en la última jornada.

Vallejo no ha conseguido hacerse un hueco en el Real Madrid, que le fichó en 2015 como uno de los centrales con más proyección del país. Internacional en la Sub 19 y la Sub 21, de las que fue capitán, también llevó el brazalete del Zaragoza con apenas 18 años.

Para darle rodaje, en la 2016-17 se fue al Eintracht de Frankfurt y pasó los dos siguientes años sin contar especialmente para Zidane, lastrado por las lesiones. Es por ello que la campaña pasada estuvo en los Wolves, en el Granada y ahora se asegura su continuidad por otro año con los rojiblancos.