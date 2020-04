Ofrecen a Tonali al Barça... pero su fichaje es casi imposible

Tiene 19 años y su fútbol ya enamora a media Europa. Sandro Tonali será uno de los jugadores perseguidos en el próximo mercado de fichajes, dado que su contrato acaba el 30 de junio de 2021.

El del Brescia ha sido relacionado con el Barcelona, tanto que, según expuso 'Mundo Deportivo', el club italiano habría llegado a ofrecer al futbolista a la entidad 'culé'.

El Barcelona ve a un mediocentro con mucho potencial y con características que cuadran con lo que se busca en el club, razones que no terminan de ser de peso porque hay otras cuestiones más importantes.

Tonali, entonces, ha sido descartado porque el Barça cree que es demasiado caro -costaría unos 60 millones de euros- y tiene por delante la necesidad de atar a un delantero como Lautaro Martínez.

En cuanto a lo que opina el Brescia sobre los rumores, la posición de su club respecto a su marcha es clara. "Hay muchos grandes clubes que lo están siguiendo, pero no hay nada por el momento porque tendremos que evaluar qué es lo que sucede, aunque le he prometido que se atenderá su elección", dijo Massimo Cellino, presidente, en 'Radio Sportiva'.

Cayéndose el Barcelona de la puja, a Tonali todavía le quedaría para escoger entre el Milan, la Juventus, el City, el Inter, entre otros clubes grandes de Europa.