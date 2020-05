Ognjenovic se defiende 21 años después: "No era tan malo"

Perica Ognjenovic. Los más veteranos lo recordarán. Era la época en que el Estrella Roja enamoraba, la década de los 90, y fabricaba talentos a espuertas. Tras los experimentos fallidos con Jankovic y Petkovic, el 'Átomo' continuó con el gafe serbio en el Bernabéu. 21 años después, en una entrevista con 'AS', se defendió de sus críticos.

"Yo no era tan malo", clamó el ahora entrenador. "El problema es que no jugaba una cantidad de partidos seguidos. No recuerdo que alguien me criticara por mi juego. Jugué poco, sí, pero ¿críticas por mal juego? Creo que no tuve muchas… A veces me duele cuando veo esas listas", comentó respecto a esa clasificación en la que aparece como uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid.

Además, el serbio se quejó de las lesiones, que le atormentaron durante sus dos años en y de blanco. "Cuando un futbolista tiene problemas con las lesiones y no puede jugar, no se siente bien. Fue el único problema. Tuve mucha mala suerte", incidió.

De hecho, a pesar de que únicamente jugó 721 minutos en dos temporadas, llegó un momento en que se sintió el Vinicius de la época. "Jugaba bastante bien. Ok, no era titular siempre, pero jugaba con él 45 minutos, 30 minutos, incluso a veces fui titular aquel año en el que se ganó la Champions. En esa Champions, me sacó contra el Bayern y el United… Las críticas fueron buenas. Jugué poco, pero lo que jugué ayudé bastante", sentenció.