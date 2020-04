Oihana Aldai también intentará parar al COVID-19

Willy fue de las primeras en sumarse a la lucha contra el COVID-19, un hermoso gesto de la jugadora del Betis a la que ahora también sigue la guardameta del Pozoalbense Oihana Aldai.

La jugadora compartió en sus redes sociales que echará un cable a la salidad desde uno de los hospitales de España que están luchando contra el coronavirus.

"Desde hoy este va a ser mi nuevo uniforme de trabajo. Cambio mi indumentaria habitual de medias, guantes y botas por el pijama azul, combinando con EPIs, guantes, mascarilla, gafas y lo que haga falta. Vista la situación en la que nos encontramos desde hace unas semanas, cada día más y más infectados, la sanidad al límite, falta de personal sanitario (y no sanitario que se mueve en el mundo de la sanidad) y el llamamiento para poder cubrir todas esas necesidades, no me podía quedar de brazos cruzados en casa", publicó Oihana.

"Este mes me dedicaré a mi otra profesión, la enfermería, junto con mis nuevas compañeras lucharemos contra esta pandemia. Esperando que en un futuro no muy lejano pueda volver al verde sabiendo que he aportado todo lo que estaba en mi mano como personal sanitario", sentenció.