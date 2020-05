Augusto Fernández pasó por los micrófonos de 'Radio Marca' para recordar las finales de la Champions, pensando en lo que hubiera pasado si hubiese habido VAR.

"Ojalá hubiera existido el VAR en la final de Milán. El error fue fundamental. Tengo una espina clavada con ese partido y no lo miro para no volver a clavármela. No tengo ningún arrepentimiento. Si no es por algunos acontecimientos y fallos, la copa era nuestra", afirmó.

En cuanto a su paso por el Atlético, el argentino estuvo dos temporadas de rojiblanco. "En el Atlético de Madrid me sentía que podía jugar con la Selección y es un club al que quiero. Me fui del Celta y muchos se alegraron de que me rompiera la rodilla", aseguró.

Sobre el regreso del fútbol, para el mediocentro será vital la parte física y cree que habrá alguna que otra baja, además de que "será como el asado sin sal".