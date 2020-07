"Ojalá lo de Hazard sea poca cosa"

Zidane habló sobre la ausencia de Eden Hazard en la convocatoria. El futbolista belga será de nuevo baja en el partido contra el Athletic después de perderse ya el choque ante el Getafe.

"Eden está teniendo molestias y no queremos arriesgar. Ojalá que sea poca cosa y que pueda volver con nosotros antes del final", explicó sobre la ausencia de Eden Hazard.

Aseguró Zidane que "es un golpe fuerte y nada más". "Es una cuestión de días. En el Espanyol recibió un golpe que le impide estar de momento", añadió el técnico galo del Real Madrid.

"No creo que Eden tenga miedo a lesionarse, creo que quiere estar bien para jugar. Cuando tiene molestia y no está al 100% es un problema para él y para todos. No queremos que le pase cualquier cosa. Son molestias, espero que podamos salir de eso", incidió en Hazard.

La otra gran ausencia será la de Raphäel Varane, que se tuvo que retirar del partido contra el Getafe. Zidane explicó que no entrará en la convocatoria por precaución.

Quien le sustituirá en el once es Militao. "Acaba de llegar este año. Para alcanzar el nivel de Sergio y Rafa está trabajando. Quiere hacerlo bien, está entrenando y el domingo le va a tocar jugar. Estoy contento de Militao porque es un jugador de presente y futuro", aseveró.

El Madrid se aferrará de nuevo a su gran fiabilidad defensiva para amarrar el título. "Courtois está demostrando que es un portero grandísimo. No me voy a meter en el mejor del mundo porque cada uno tiene su opinión. Nosotros tenemos a Courtois y estamos contentos con tenerlo. Sus datos son impresionantes. Aquí estamos compitiendo, comprometidos con lo que hacemos y Thibaut es nuestro portero. Estar en la portería no es nada fácil", explicó sobre el cancerbero belga.

Aseguró Zidane que será "otro partido con mucha dificultad". "San Mamés es un campo siempre complicado, lo sabemos. Tenemos que hacer un gran partido y estamos preparados para hacerlo", dijo.

"Aquí todo es importante, sobre todo faltando pocos partidos y jugando cada tres días. Desde que hemos vuelto jugamos cada tres días y necesitas concentración en todo lo que haces. Todas las cosas son detalles al final. Ser el entrenador de estos jugadores, estoy disfrutando cada día. Ahora sabemos que tenemos un partido complicado y nuestras energías están en ello", aclaró.

Cambiará el Real Madrid su horario habitual de las 22 horas a las 14. "No sé cómo afectará. Los entrenamientos los hicimos un poco más tarde, más cerca de la hora de partido. Para nosotros no cambia nada. Estamos concentrados en jugar a las dos", dijo sobre el hecho de jugar al mediodía.

​"Los jugadores saben que es una competición complicada, difícil, larga, y al final lo que hicieron durante y en el confinamiento, es que a la vuelta han demostrado que lo que quieren es ir a por todo y eso es bueno. Aquí no hay nada de euforia porque no hemos ganado nada. Solo trabajo, compromiso y hacerlo bien cada día", espetó el técnico galo.

"A Rodrygo lo veo bien, es un jugador que está cambiando poco a poco, trabajando mucho, es un chico encantador, bueno. Al final nosotros nos aprovechamos de sus cualidades", sentenció.