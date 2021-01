"Ojalá Lopetegui viviese lo que es la Segunda B"

Julen Lopetegui 'rajó' tras la victoria ante el Linares. Se quejó del césped, de los minúsculos vestuarios, de todo, quejas fruto en parte de la pandemia, claro. Pero quejas que no se han quedado sin respuesta.

Sus palabras fueron como un terremoto, un revés a la mística que rodea siempre a la Copa. Y aunque razón no le faltó al técnico del Sevilla en algunos aspectos, en otros se pasó de la raya.

Y José Cruz le ha respondido a través de las redes sociales. "Señor Julen Lopetegui, con todos mis respetos, ojalá en otra vida vivieses lo que es la Segunda B y no lo tuvieses tan fácil como lo has tenido siempre (te lo habrás ganado) antes de hablar de esa forma", comenzó el zaguero.

"Te has encontrado un gran estadio, un césped sin haber sido pisado en tres semanas, un vestuario digno en el cual nos cambiamos a diario y un protocolo llevado a la perfección por todos los estamentos del club, no me quiero imaginar si te hubiese tocado otros clubes con menos historia o simplemente sin los recursos que grandes clubes tenéis", continuó.

"Ojalá os vaya genial en el futuro, pero en esta profesión todos somos compañeros, así que intenta respetar nuestra realidad y así respetarás a tus compañeros", espetó, para finalizar, el futbolista del Linares.