"Ojala vengan Mbappé y Haaland a la Liga Española"

La temporada del Villarreal no puede explicarse sin la figura de Gerard Moreno. El delantero es la estrella de un equipo al alza y su rendimiento le ha llevado a una nueva convocatoria de la Selección Española. Desde la concentración con 'la Roja' atendió a 'El Transistor' de 'Onda Cero'. El catalán reconoció su gran estado de forma y pasó revista al mundo del deporte rey tanto en España como fuera de ella.

"No tengo ninguna rotura muscular, tengo la zona bastante cargada, pero al final se ha quedado en un susto; espero poder ayudar al equipo en alguno de los partidos. Ya me he lesionado dos veces este año así que me puse en lo peor", dijo el futbolista 'amarillo' sobre su lesión, que hizo dudar de su continuidad en Las Rozas.

"Creo que me encuentro en el mejor momento de mi carrera", agregó tajante Gerard, que con 20 goles y ocho asistencias en lo que llevamos de temporada no está lejos de llevar razón. Su mejoría, tal y como explicó, se debe a su técnico.

"Con Emery jugamos con un sistema en el que queremos tener el balón, estamos atacando más y eso a los de arriba nos beneficia. Unai y Luis Enrique tienen sus matices, pero tienen muchas cosas en común, a los dos les gusta atacar y tener el balón", subrayó.

En el infinito debate de Mbappé y Haaland, el delantero se decantó por el francés. "Me quedaría con Kylian, pero porque le he visto jugar más; ojalá puedan venir a la Liga Española porque los disfrutaríamos todas las jornadas", agregó.

Sobre si él es el '9' de España, respondió: "Sé que lo tengo que hacer muy bien en mi club para venir porque el nivel es muy alto. Me siento uno más del grupo".

Para finalizar, alabó a dos de sus grandes competidores en LaLiga. Los 'killers' del Atleti y Madrid. "Luis Suárez es uno de los mejores del mundo en la finalización; Benzema te da más en movilidad. Es difícil quedarse con uno porque son muy diferentes", concluyó.