Okazaki, muy motivado para jugar contra el Madrid

Su lesión en el inicio de la temporada le impidió enfrentarse al Real Madrid, pero esta vez Okazaki tiene la oportunidad de enfrentarse al equipo blanco, que visitará El Alcoraz este sábado.

"Todos sabemos quién es el Real Madrid, lo sabréis vosotros incluso más que yo. Yo todavía no me he enfrentado a ellos, y la verdad es que me motiva muchísimo", dijo el delantero japonés, mostrando su ambición en una rueda de prensa con medios internacionales. "No sé si este sábado seré titular o saldré de refuerzo, si el entrenador va a contar conmigo. Pero estaré allí para ganar. Quiero ganar de verdad", insistió.

El Real Madrid visita el feudo azulgrana tras caer derrotado frente al Levante, mientras que la SD Huesca llega tras derrotar al Valladolid en una muestra más de lo apretado de la clasificación de la Primera División.

Okazaki también habló de estas circunstancias en su comparecencia: "Las batallas por la permanencia en Primera van a ser difíciles. No siempre vamos a poder hacer el fútbol que queremos y no siempre hemos conseguido tener resultados, pero está claro que va a estar bastante reñido. Se están dando muchos empates, y no se marcan tantos goles, van a ser partidos muy agresivos en ataque y defensa. Tanto los entrenadores como los jugadores tendrán que hacer grandes esfuerzos y los grandes equipos van a estar batallando entre sí".

"Nosotros tenemos un buen equipo. Estamos mejorando y tenemos mucha confianza. Hay mucha presión y competencia para ganar, pero estamos disfrutando y tenemos confianza. Solo tenemos que mejorar y marcar goles para tener más victorias. Esta segunda mitad de la competición tenemos que lograr los objetivos. Sabemos que con las restricciones por el COVID-19 no todos los equipos consiguen jugar a su máximo potencial, debemos aprovecharlo", concluyó.