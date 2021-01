Olabe, a punto de irse al Tondela

Tras irse cedido a Albacete y Extremadura, Roberto Olabe volvió en verano al Eibar esperando que esta fuera su oportunidad definitiva. Meses después, el centrocampista está a punto de cerrar su salida.

'Diario Vasco' cuenta este sábado que el Eibar tiene ya un acuerdo cerrado con el Tondela, de la Primera División de Portugal, para que Olabe se marche cedido hasta el final de esta temporada.

José Luis Mendilibar no ha contado con el canterano de Real Sociedad y ex del Atlético, y esta campaña no ha llegado ni a debutar en LaLiga Santander. Solo ha jugado 105 minutos en Copa del Rey.

Una vez se confirme su marcha, el citado medio explica que el Eibar tendrá vía libre para apretar para la incorporación de Christian Oliva, mediocentro de 24 años del Cagliari italiano.