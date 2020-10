Olabe alabó la plantilla de la Real y se ilusionó con Europa

El director deportivo de la Real Sociedad, Roberto Olabe, está convencido de que su equipo, a pesar de haber incorporado solo a David Silva, es "mejor" que el de la pasada temporada y ve opciones de hacer algo importante en la Europa League.

"La plantilla actual está más preparada para la competición que la de hace un año. Llevan jugando juntos ese tiempo y eso supone un salto importante", señaló Olabe, quien ve también "un amplio campo para mejorar", a pesar del buen inicio de temporada de la Real, que se ha colocado provisionalmente como líder de LaLiga

El máximo responsable deportivo del club compareció este martes para hablar sobre la actualidad del club tras el cierre del mercado y el inicio de una competición continental en la que augura que su equipo "va a estar a la altura de las circunstancias".

"No queremos que sea un parque de atracciones al que se viaja y se sacan fotos. No vamos a visitar el Adriático, a comer pizza o a conocer los canales de Ámsterdam", dijo en referencia a sus rivales en el grupo de Europa League- Rijeka, Nápoles y AZ Alkmaar- sino que el equipo "va a ir a competir contra todos".

El director de fútbol realista comentó también que está satisfecho con la permanencia en la plantilla de Willian José, admitió el interés frustrado por el sevillista Carlos Hernández y recordó "los números que lleva en estas temporadas" el brasileño, que, desveló, expresó su deseo al club de quedarse, a diferencia del pasado enero cuando estuvo cerca de recalar en la Premier League.

Se felicitó también por poder contar en el primer equipo con el internacional Sub 21 Martín Zubimendi y no cree que su irrupción eclipse a un Asier Illarramendi que lleva más de un año de baja, porque el ex jugador del Real Madrid "está tocando a la puerta y con mucha ilusión de volver a jugar".