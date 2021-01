Olaza, a Boca: el Celta rechaza pagar los cuatro millones de su opción de compra

Olaza está a un paso de volver a Boca Juniors. El lateral izquierdo suma esta temporada 17 partidos y, en caso de que llegue a los 20, tal y como informa 'La Pizarra Celtista', el Celta tendrá que pagar los cuatro millones de euros de su opción de compra y quedárselo. La directiva no desea hacerlo.

Y la única solución de esta situación es que vuelva a Argentina, pues, si se mantuviera en el plantel, solo podría jugar dos encuentros más en lo que queda de curso sin obligar al club gallego a hacer el gasto que desea evitar. 'AS' afirma que esto se debe a que la prioridad es invertir en un delantero.

Esta no es la primera vez que estas entidades se ponen de acuerdo respecto a este jugador, conque se espera que las relaciones sean buenas. Pronto, podría hacerse oficial el regreso del zaguero al 'Xeneize', donde no gozaba de mucha importancia hace un par de campañas.

Coudet, entrenador del Celta, reconoció en una de sus últimas ruedas de prensa que existe una condición curiosa en el contrato del futbolista, aunque no especificó el qué: "Es un tema que tienen que solucionar las partes y no está solo el Celta. Aparte de Lucas, también está Boca. Es algo que me corre por afuera, es una situación económica entre los clubs. Es una pregunta más para el club".