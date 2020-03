El United ofrecerá 55 millones por Auba e irá con todo a por Bellingham

Ole Gunnar Solskjaer ha criticado a lo largo de la temporada la ausencia de un delantero eficaz de cara a portería. Características que no posee en su plantilla, algo que pretende paliar una vez que se abra el mercado veraniego en solo unos meses.

Tal y como informa 'The Sun', el Manchester United ya tiene claro cuál será su objetivo. El conjunto de Old Trafford se lanzará a por Aubameyang, delantero de 30 años del Arsenal que acaba contrato en junio de 2021 y que no parece que vaya a renovar.

El atacante gabonés está en la parrilla de salida y el cuadro 'gunner' optaría por sacar beneficio de por su salida antes que dejarle salir gratis en un año, de ahí que el United insista en su fichaje.

Según el medio citado, los 'red devils' pondrán 55 millones encima de la mesa para firmar a un Aubameyang que ya conoce la Premier League y que atesora grandes números.

Acumula 61 goles en los 97 encuentros que ha disputado en las dos temporadas y media que lleva en el Arsenal. Una apuesta casi segura en un club que aspira a sentar las bases de un proyecto que reine otra vez en Inglaterra.

El United, además, mantiene abierta la vía de Bellingham, el joven de 16 años que tan buen futuro parece tener al ver su rendimiento en el Birmingham. Según informa el 'Daily Star', los de Mánchester ofrecerían hasta cinco millones de euros de salario al futbolista.