Oleg Salenko y la historia detrás de la falsa venta de su Bota de Oro

Oleg Salenko tuvo una mezcla de olfato de gol y suerte para entrar en la historia del fútbol en 1994. El ruso fue Bota de Oro del Mundial a pesar de que su selección no pasó de la fase de grupos.

Por un momento, se pensó que había tenido que vender aquel valioso trofeo, pero el propio ex futbolista lo desmintió hace unos años. "Hace cinco años, alguien me hizo una oferta para vender el trofeo de la Bota de Oro a los Emiratos Árabes Unidos", reconoció Oleg Salenko a 'FIFA.com'. "Tenían previsto organizar un gran torneo y abrir un museo de logros deportivos, pero al final el torneo no se jugó y el proyecto quedó en nada", matizó en 2017 el delantero.

El futbolista ruso de origen ucraniano fue el máximo goleador en el Mundial de Estados Unidos y lo logró gracias a un partido histórico en el que pudo marcar hasta cinco goles. Ya había hecho uno más en un choque anterior. "Durante el partido no pensaba en el récord. Dijeron algo por la megafonía, pero al estar concentrado en el juego no lo oí muy bien", explicó el entonces delantero del Logroñés, que pasó al Valencia ese mismo verano.

Aquel día, los marcadores del estadio anunciaron un 'Récord de la Copa Mundial' del que Salenko ni se percató. No era su primera marca histórica en el fútbol, pues ya se había convertido en el primer fichaje en el que dos clubes de la Unión Soviética intercambiaban un jugador por dinero. Fue en 1989, cuando el Dinamo de Kiev lo compró al Zenit de Leningrado -hoy San Petersburgo-.

No se puede decir que el éxito de USA 94 le llegara por sorpresa, pues en el Mundial Sub 20 de Arabia Saudí, en 1989, ya había sido el máximo goleador por delante de cracks como Sonny Anderson o futuros rivales de la Liga Española como Ohen o Mutiu.

"Todos los medios hablaban del récord, pero a nosotros no nos llegó esa información. No me di cuenta de verdad de que tenía un récord de la Copa Mundial de la FIFA hasta después de terminar mi carrera", contó sin apuro el ex futbolista, que ahora apoya tanto a Ucrania como a Rusia.

Para concluir, esta estrella de los años 90 en España desveló la ubicación real de su trofeo: "En su momento, lo dejé expuesto en el restaurante del Estadio Olímpico de Kiev, para que la gente pueda ir a verlo".