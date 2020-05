Olga García anuncia que deja el Atleti

Olga García Pérez, delantera del Atlético de Madrid Femenino, anunció su marcha del equipo, sin especificar cuál será su próximo destino, en una carta dirigida a la afición del conjunto rojiblanco, en la que explica que ha sido una "decisión meditada durante mucho tiempo y difícil", pero, en su opinión, "la mejor".

"Se terminó la Liga Iberdrola anticipadamente y no de la manera que nos hubiese gustado, pero las circunstancias mandan y todo se ha precipitado. Quiero comunicaros que la próxima temporada no jugaré en el Atlético de Madrid", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

"Ha sido una decisión meditada durante mucho tiempo y difícil, pero para mí, la mejor. Llega el momento de abrir una nueva etapa que me hace mucha ilusión y donde espero volver a disfrutar de nuevo", añadió.

"Durante estos dos años he gozado de muchos buenos momentos y, para qué negarlo, alguno malo. Mi optimismo natural me ha llevado a intentar aprender de cada momento que nos toca vivir. Para mí, lo más importante es trabajar cada día profesionalmente y nunca bajar los brazos. Y eso, incluso en los peores momentos, lo he llevado a rajatabla", apuntó la jugadora, que llegó en 2018 procedente del Barcelona.

"En esta última temporada no he tenido muchas oportunidades y por eso me voy con sabor agridulce. Me hubiese gustado poder dar más por este club", agregó Olga Garcia, que en esta campaña de la Liga Iberdrola sólo ha disputado 146 minutos repartidos en 13 encuentros, ninguno de titular, según recogen las estadísticas oficiales de LaLiga.