Oliva llevará el '10' y está como loco por conocer a Maxi Gómez

El mediocentro uruguayo Christian Oliva, que este lunes concretó su llegada al Valencia cedido hasta el final de la temporada, aseguró que cuando le comentaron la posibilidad de fichar por la entidad de Mestalla tuvo clara la decisión de aceptar.

"Estoy muy contento y muy feliz. Cuando me dijeron que podía venir al Valencia me puse muy feliz y no dudé en venir aquí", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

Oliva coincidirá con su compatriota Maxi Gómez, al que dijo no conocer personalmente. "No tengo la suerte de conocer a Maxi Gómez, pero ahora nos conoceremos. Soy medio vago para hacer el mate, pero me dicen que él lo hace todos los días", aseguró.

"Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y esperemos que se dé pronto y salga todo bien. Es un reto dejar huella en el Valencia. Vengo a dejar todo por la camiseta", apuntó el jugador, sobre el que el Valencia tiene una opción de compra no obligatoria.

El jugador se definió como "mediocentro defensivo y también de creación" y afirmó que como uruguayo que es "no puede faltar la garra". Oliva explicó que ha visto "la clasificación y está todo muy igualado” pero resaltó que llega “a ayudar al equipo, a aportar cosas positivas y nada negativo".