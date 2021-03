Oliva se ve capaz de convencer al Valencia de que lo compren

Christian Oliva llegó al Valencia en el mercado de invierno. Lo hizo en calidad de cedido por el Cagliari hasta el final de la temporada, pero con la posibilidad de que la entidad 'che' lo adquiera por un precio ya pactado.

Tras haber sido protagonista en la remontada del pasado viernes ante el Villarreal, pues suya fue la asistencia que permitió a Gonçalo Guedes culminarla en el descuento, Oliva podría tener un hueco en el once por las sanciones de Carlos Soler y Uros Racic.

"En el próximo partido los dos mediocampistas no pueden jugar y espero que el míster me ponga y ahí es cuando tengo que demostrar. Ahora, si juego, me toca demostrar", explicó en una entrevista al programa 'Último al arco' de 'Radio Sport 890' de Uruguay.

Oliva señaló que cuando fichó por el club ya sabía que no sería titular de manera inmediata pero dijo que pensaba que sí que iba a tener oportunidades. "Hablé con la gente del Valencia, no quería dejar de tener la oportunidad de jugar. Sabía que no iba a ser titular, en ningún equipo la tienes, te la tienes que ganar, pero sí que iba a tener la oportunidad de jugar", explicó.

El centrocampista explicó que estaba buscando el cambio porque en el Cagliari "nunca" le dieron "continuidad". "Si uno mira los partidos que yo hice, era para haber tenido la oportunidad de jugar y no me la dieron y estaba buscando salida porque no estaba cómodo. Por suerte, salió lo del Valencia", apuntó.

"Antes de venir, mi representante me dijo unos clubes interesados, había préstamos por un año y medio y más clubes. Pero cuando me dijo Valencia, aunque sea por seis meses, lo elegí. Sé que puedo convencerlos", afirmó.