Oltra cree que el Fuenla puede ganarle a cualquiera

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, habló acerca del momento del equipo en la previa del encuentro que deberá medir a los madrileños a domicilio con el Castellón.

"Veo al equipo bien. Creo que tuvimos buenas sensaciones en el partido y eso refuerza lo anímico y la confianza. Es un grupo unido y responsable. Está comprometido y con ganas. Trabajó bien durante la semana. Le daremos continuidad a lo que se hacía bien, que era mucho, y a lo que hicimos bien ante el Almería, que también fueron muchas cosas", comentó.

Oltra analizó al rival: "Han pasado de un modelo asociativo a un modelo más práctico que compite diferente y juegan un poco más directos. Tienen argumentos y han ganado en consistencia y solidez. Tienen sus armas. Esta categoría es complicada y creo que podemos competir y ganar a cualquier equipo de la categoría".

"Independientemente de quién sea el rival, tenemos que mantener esa concentración, esa generosidad en el esfuerzo, esa forma de competir... Tenemos que tener la ambición de ir a por el partido. El rival juega y veremos qué partido nos permite hacer. Tenemos capacidad para poder ganar", añadió.

Asimismo reconoció que no mira la clasificación: "Los entrenadores miramos la clasificación y nos hacemos nuestras 'peras mentales' sobre si ganamos aquí o allí, pero la realidad es que vamos día a día, ni tan siquiera partido a partido".

"Vamos competir bien ante el Castellón y, hagamos lo que hagamos, tenemos que ganar el siguiente y el siguiente. Si ganas mucho, puedes pensar en cosas importantes y, si no ganas tanto, te entran los miedos porque tienes que ganar para salir de sitios complicados. Eso es el fútbol", agregó.

En ese sentido, no quiere pensar en que un posible tropiezo les acerque a los puestos de descenso: "Hay que ganar y, si ganamos, estos fantasmas no aparecen. Soy positivo y pienso que vamos a ganar porque vamos a competir bien. Eso sí, sabemos de la dificultad del partido porque es un equipo que ha cambiado su modelo con el nuevo entrenador, es sólido y de local y ganó 3 de sus últimos cinco partidos".

"Conozco bien el sitio, me gustaría jugarlo con público porque el fútbol sin pasión no es lo mismo; si estuviera su afición, sería un respaldo para ellos y no lo van a tener. Tenemos que jugar fuerte y hacer el partido que queremos para poder ganar", completó.

Por otro lado, analizó la lesión del delantero Sekou Gassama, que ha vuelto a pasar por el quirófano: "Te trastorna. Cualquier lesión y cualquier baja es un problema. El entrenador quiere tener a todos disponibles para tomar decisiones por el bien del equipo. Sekou es un jugador muy importante, pero cuando no puedes contar con él...".

"Hablé con él, le di ánimos y la operación salió bien. Pero ahora, dicho desde el cariño, no es una prioridad porque no puedo contar con él. Hasta que no pueda contar con él, los que tengo son los mejores. Cuando vuelva, hablaré con él", finalizó.