Oltra espera ahora "una pretemporada atípica"

El entrenador del Racing de Santander, José Luis Oltra, ha valorado la decisión de suspender las dos próximas jornadas en el fútbol profesional y, aunque ha indicado que les "hubiera gustado jugar", ha afirmado que "el fútbol es lo más importante de lo menos importante" y "la seguridad está por encima de todo".

Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa, ha reconocido que el parón llega cuando el equipo estaba "en un buen momento" y por eso querría haber jugado, pero entiende la decisión y la asume como "una más de las situaciones adversas que ha vivido el Racing este año".

Además, el técnico verdiblanco ha explicado que hasta que se ha conocido la noticia estaban trabajando con la intención de jugar el encuentro ante el Lugo, pero "intuían" que no se iba a jugar y tenían preparado "un plan b" con nuevas sesiones de entrenamiento programadas, aunque no cree necesario realizar una "mini pretemporada".

"A partir da hora, estamos en una temporada muy atípica, intentaremos recuperar gente y poner en forma a futbolistas con menos participación", ha añadido José Luis Oltra, que ha confirmado que ningún jugador le ha pedido no ejercitarse.

En caso de que algún futbolista necesite algún permiso, "por situaciones personales", el entrenador valenciano ha señalado que valorarán cada casom ya que considera que hay que "extremar las precauciones y valorar todo para evitar contagios y situaciones que puedan agravar".

Preguntado por si le preocupa una suspensión definitiva del campeonato y cómo afectaría al Racing, Oltra ha asegurado que no se plantea que no se vuelva a jugar, pero no sabe qué puede pasar, por lo que "es un escenario factible", aunque ha reiterado que solo les queda "esperar y afrontar cada situación, lo que prima es la salud y el colapso sanitario que puede ocasionar esta pandemia".

Ante esta situación excepcional, el club santanderino también ha tomado medidas como cerrar al público las Instalaciones Nando Yosu, en las que se ha suspendido toda actividad de los equipos de las secciones inferiores y la Academia verdiblanca, y las oficinas de El Sardinero.

La entidad verdiblanca indica, en un comunicado, que ha adoptado esta medida ante la crisis sanitaria existente en España con el objetivo de preservar la salud de sus aficionados, jugadores, técnicos, empleados y periodistas.

El primer equipo racinguista y su filial, el Rayo Cantabria, son los dos únicos conjuntos de la entidad que van a continuar con sus entrenamientos los próximos días a pesar de la suspensión de las dos jornadas ligueras que debían disputar.