Oltra lamentó que las cosas no le hayan ido bien al Racing

El Racing de Santander no pudo salvarse. El próximo año jugará en Segunda B, algo que lamentó Oltra, su técnico.

"Es una pena que no hayan salido las cosas como yo quería, el Racing es un club inmenso", ha afirmado Oltra, que no ha descartado poder continuar en el club, aunque ha reconocido que no han contactado con él y que entiende que no lo hayan hecho.

El técnico valenciano aspira a que sus jugadores sigan compitiendo hasta el final de temporada a pesar de todo, y ha asegurado que sigue preparando los partidos "con los mismos estándares que siempre y la misma profesionalidad", pero "cada vez cuesta más afrontar un nuevo partido".

Además, aparte del aspecto anímico, Oltra tiene que lidiar con un gran número de bajas, ya que hasta diez jugadores no han entrado en la convocatoria ante el Huesca, la mayoría por lesión (Luca Zidane, Aitor Buñuel, Alexis Ruano, Enzo Lombardo, Papu, Borja Galán, David Barral y Rafa Tresaco).

A esto hay que sumar la repentina salida del club de Sergio Ruiz, que esta semana ha anunciado su fichaje por el Charlotte estadounidense, convirtiéndose en el primer fichaje de esta nueva franquicia que comenzará su andadura en la Major League Soccer (MLS) a partir de enero de 2021. "La salida de Sergio es una circunstancia más, entiendo que el club ha salido beneficiado. Para mí es un jugador menos, una posibilidad menos", ha manifestado resignado.

José Luis Oltra ha reiterado que a pesar de todas las adversidades están "en la obligación de competir y tratar de ganar" y se ha mostrado tajante sobre la posibilidad de que sus jugadores reciban algún tipo de incentivo por salir más motivados ante el Huesca.

"No he tenido experiencias con maletines, espero que no las haya porque está prohibido y si los hay, que los jugadores lo denuncien. No me gustan estos temas y no formo parte de ellos", ha aseverado Oltra.