Oltra lo tiene claro: ganar puntos, antes que jugar bien

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, habló acerca de lo que se ha encontrado a su llegada al club madrileño en la previa del duelo liguero que medirá a este contra el Almería.

"Veo un equipo responsabilizado, implicado y con ganas de competir bien, que es la idea. Han entrenado muy bien estas sesiones y tengo la certeza de que el equipo va a competir. Es un encuentro difícil, pero es una categoría que puedes ganar a cualquiera y que también puedes perder con cualquiera. Es como la lotería, que hay que comprar décimos para que te toque, competir bien para que puedas tener opciones de ganar", dijo.

"Las sensaciones son las de cuando llega un entrenador nuevo a mitad de curso, en inicio expectativa y cierta tristeza por el cambio y luego eso va pasando y se transforma en ilusión, intensidad y ganas. En querer demostrar todo el mundo que quiere participar y que quiere ser protagonista", comentó.

Oltra se verá las caras con un rival al que conoce, algo que siempre es especial: "Está jugado francamente bien, un modelo muy definido, muy asociativo, que tiene muchos registros, maneja bien el balón, tiene llegada, es ordenado y sabe lo que tiene que hacer".

"Es, junto a Espanyol y Mallorca, uno de los máximos candidatos a pelear por el ascenso directo sin descartar a nadie. Pero a mí me motiva ganar cada partido que disputamos, que el equipo compita, prepararlo bien y que cada semana dé el máximo para poder ganar. Este es de los difíciles, de los que te perdonan menos cualquier error. Hay que estar en una mejor versión para poder lograr la victoria", añadió.

El entrenador profundizó en la preparación del enfrentamiento: "A nivel defensivo vamos a ser conscientes de que vamos a tener que hacer un trabajo intenso, de saber jugar sin balón, saber sufrir y saber que te pueden someter en fases del partido. Luego, ser un equipo que cuando llegue haga daño al rival. Esto no quiere decir que le vamos a dar la iniciativa, sino que, aunque la queramos llevar, el rival no te lo permite".

"Umar Sadiq es un delantero que ha marcado en siete de los últimos ocho partidos y lleva ya diez goles. Es uno de los futbolistas que no conocía y creo que, incluso en el inicio que no hizo muchos goles, le daba mucho al equipo. Pero el Almería es un bloque muy bien trabajado, reconocible y con muchos argumentos tanto defensivos como ofensivos. Insisto, no me interesa tanto el rival, que siempre lo tenemos en cuenta, como lo que podamos hacer nosotros", añadió.

En cuanto a la alineación que sacará de inicio, señaló: "Va a ser reconocible. Ya dije que el anterior trabajo del otro cuerpo técnico fue bueno y quería aprovechar lo máximo. Luego cada uno le da su matiz".

"Tres sesiones son pocas y estás condicionado. No son excusas ni la venda antes de la herida. Soy positivo, no quiero excusas para nadie y el primero que no las pone soy yo. Vamos a competir, pero no habrá gran diferencia. He venido con esa idea, dar continuidad a muchas cosas que se hacían muy bien", completó.

Además valoró la importancia de jugar bien: "Hay que jugar bien para ganar, no hay otra. Sí que hay debate en el qué es jugar bien. No hay solo un modelo, una idea. Pero de la imagen no se vive, yo prefiero los puntos, los resultados".

"Prefiero que nos hayan pasado por encima y tener un golpe de fortuna y ganar. Pero si no haces cosas bien y compites bien, solo con la suerte no lo vas a hacer. Ahora se trata de ganar, ganar mucho y para eso competir bien", expresó.