Oltra negó que fichase por el Fuenlabrada para limpiar su imagen

Oltra no está en Fuenlabrada para resarcirse. Así lo quiso aclarar el entrenador en una entrevista en el diario 'AS', donde aseguró que no siente que tenga que demostrar nada tras su paso por el Racing.

"Verás, yo, de todos los equipos a los que he ido, me he llevado algo positivo y de mi etapa en un club tan histórico como el Racing, también. Al final, se aprende más cuando peor van las cosas, eso lo tengo claro", empezó diciendo el técnico 'kiriko'.

Pero si algo quiso resaltar Oltra fue el motivo de su llegada al equipo: "Yo no fiché por el Fuenlabrada para resarcirme o limpiar mi imagen, fiché porque amo entrenar, amo lo que hago y no podía dejar escapar una oportunidad como esta".

"Yo fiché por el reto, por el proyecto, no por la necesidad de resarcirme porque no la tenía", quiso añadir para terminar.