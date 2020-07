Oltra no seguirá a los mandos del Racing

El Racing no pudo sumar en su última cita en LaLiga SmartBank frente a un Rayo que apuró sus opciones de colarse en los puestos de 'play off'. En sala de prensa, Oltra comunicó lo que ya muchos tenían asumido.

"El club me comunicó el jueves que no iba a continuar. Me voy con la cabeza alta por haber hecho un trabajo muy bueno, aunque no compensado", reconoció el técnico.

"Soy una persona que no se esconde nunca y estoy agradecido por el trato que he tenido por parte de los medios. Respeto la decisión del club. Le deseo toda la suerte y lo mejor al Racing", cerró Oltra.

El propio Racing puso el broche a la temporada en redes sociales dando gracias a la afición para emprender un "nuevo camino hacia el ascenso".