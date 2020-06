Oltra pidió transformar la rabia en motivación

Oltra ve a su equipo preparado para el siguiente partido. El Racing aprendió de los fallos que le llevaron a caer frente al Lugo.

"Mientras fuimos once contra once creo que fuimos mejores, sobre todo porque no pasamos apuros defensivamente, pero la expulsión fue determinante", opinó Oltra. No descarta utilizar otros sistemas en partidos venideros.

Lo que sí ha reconocido el técnico valenciano es que les faltó "juego ofensivo" en el partido ante los gallegos y que será "difícil" lograr la salvación si continúan cometiendo errores.

Además, Oltra ha manifestado que no hay tiempo para lamentaciones y, en su opinión, si algo bueno tiene este formato es que no te da tiempo ni a celebrar ni a lamentar y hay que "gestionar la rabia" para "transformarla" en motivación para el siguiente partido.

Sobre el Girona ha destacado que, aparte de Stuani, al que harán una "vigilancia especial", tiene otras individualidades y para pararlos necesitarán "trabajo colectivo" y ser un equipo equilibrado. "Me gustaría dar un pasito ofensivamente, defensivamente no cometer errores y acabar con once", ha añadido.