Oltra podría cambiar de esquema por la baja de Ciss

El Fuenlabrada tiene una baja sensible, Pathé Ciss, y su entrenador, Oltra, podría ponerle solución con un cambio de esquema. Él mismo lo dijo en la previa al duelo de Liga contra el Girona. De paso, le quitó importancia a que el rival sea candidato al ascenso.

"Para mí, todas las bajas son claves, te limitan el modelo de decisión. No puedes hacerlo libremente y es una cuestión de tener que elegir en función de lo que tienes. Tenemos futbolistas en la plantilla como para no mover el sistema, la estructura, la posición de partida, ya que yo no creo mucho en los sistemas, pero sí para mantenerlo tengo un par de opciones y la posibilidad, que también estoy barajando, de mover esa estructura", explicó.

Centrado en el encuentro, explicó: "Es un partido clave porque es el partido de esta semana y, para mí, el partido de cada semana es el clave, es el más importante, es el que hay que ganar. Para mí, el entrenamiento de hoy, el de mañana, es lo principal y lo que miro y luego la competición nos dirá por lo que vamos a pelear".

Acerca de la fragilidad defensiva de los suyos, aseveró: "Lo veo como algo a mejorar, no se si es un problema, pero sí un aspecto que hay que corregir y mejorar. Siempre he dicho que los equipos que encajan poco son los que consiguen los objetivos. Hay excepciones claro, yo he vivido en primera persona alguna, pero tendremos más posibilidades de sumar de tres en tres si no encajamos".