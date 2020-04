Onana: no por menos de 40 millones de euros

A sus 24 años, André Onana es ya una realidad dentro de la élite de porteros que juegan en Europa. El camerunés ha pasado de revelación a estrella en el Ajax y apunta a un grande.

En los últimos días, se ha hablado de clubes como PSG o Barcelona, aunque el Tottenham es quien más insistencia ha puesto en el arquero. Lloris ya encara la última etapa de su carrera y los 'spurs' buscan un sustituto de garantías.

Además, el Chelsea también habría mostrado su interés en el portero, sobre todo después de comprobar cómo Kepa no había logrado adaptarse al club e incluso había pasado a la suplencia antes del parón por el COVID-19.

De acuerdo a 'The Telegraph', su salida no será sencilla, pues el Ajax pedirá una cantidad cercana a los 40 millones de euros por el guardameta. Una cifra que se podría pagar fácilmente en otros tiempos, pero no en los posteriores a la crisis por el coronavirus.