Once asaltos en un combate inédito

No hay objetivo cumplido para ninguno de los 20 equipos de Primera División en la reanudación de la competición, puesto que la preparación ha sido condicionada por las medidas de previsión según los protocolos de sanidad y la propia competición. Los equipos han tenido escaso margen de preparación. Todo ello ha acentuado la incógnita de las previsiones de los expertos, según se puede comprobar en los pronósticos de la casa de apuestas de fútbol Betway, ya que es una situación inédita para equipos y seguidores.

El título y sus eternos aspirantes

No habrá duelo directo, pero FC Barcelona y Real Madrid competirán cada jornada por no pinchar frente a rivales con mucho en juego, porque solo dos puntos les separan en la tabla. El average particular favorable a los blancos provoca que un solo empate de los blaugranas les haría perder el liderato provisional en favor de los de Zidane. Este próximo fin de semana, duelos como el Sevilla-FC Barcelona o el Real Sociedad-Real Madrid muestran la competitividad máxima y exigencia continua que el futuro campeón liguero debe demostrar. El mes de junio terminará con un FC Barcelona-Atlético de Madrid apasionante.

Europa, viaje soñado

En pleno debate social sobre las medidas y recomendaciones para poder viajar, las plazas que darán derecho a participar en competiciones europeas no pueden tener más aspirantes. En Champions League, un Sevilla FC al que no parece afectarle físicamente el parón, está moralmente crecido tras doblegar fácilmente a su eterno rival Real Betis en el gran derbi. Solo tiene cuatro puntos de margen sobre Getafe y Atlético Madrid, actualmente en puestos de Europa League, pero con ilusión y ambición de cota mayores, en ambos casos. La Real Sociedad quiere defender su cuarta plaza para refrendar su buen juego y crítica, aunque además de los equipos madrileños, están en el radar de Villarreal, Valencia y el soñador Granada, verdadera sorpresa del campeonato, que ve el pasaporte europeo a dos puntos de distancia actualmente.

Las quemaduras del posible descenso

Este verano, en las fechas donde habitualmente los futbolistas descansan de los golpes del fragor de una intensa temporada, aún no habrá vacaciones para ellos. Habrá partidos a altas temperaturas y con escaso tiempo de descanso entre partidos. Pero la temperatura aumentará por huir de la zona caliente y salir de la quema de los tres puestos de descenso.

El Espanyol empezó ganando en casa y se ha comprimido la zona baja, con cinco equipos en cinco puntos, con numerosos duelos directos, que hacen muy difícil emitir un pronóstico de los clubes que finalmente descenderán. Además, la cercanía de jornadas puede provocar, como en años anteriores, que equipos más relajados en zonas templadas, como Betis o Valladolid, que si enlazan una mala racha de partidos en una semana, puedan sumarse al grupo de Eibar, Celta, Leganés, Mallorca y Espanyol en esa lucha por el descenso.