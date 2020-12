El XI ideal de la Ligue 1 en 2020

El fútbol francés da carpetazo a uno de sus peores etapas. 2020 será recordado como el año en el que una pandemia mundial obligó a cancelar prematuramente la temporada de la Ligue 1 y otorgó así el título a un Paris Saint-Germain que, pese a la larga inactividad, fue capaz de alcanzar la primera final de la Champions League de su historia. El conjunto parisino, cuyo futuro es incierto tras la destitución de Thomas Tuchel, afronta el nuevo año con el objetivo de recuperar el respeto de sus rivales en el campeonato doméstico y de tomarse la revancha en Europa.

Existen motivos para la ilusión en el Parque de los Príncipes. Al fin y al cabo, cinco de sus futbolistas han logrado engrosar el once ideal de la máxima competición nacional. La alineación está confeccionada por el Quality, algoritmo que mide hasta diez atributos diferentes por cada demarcación, de ahí que estén seleccionados los mejores en cada función específica, no en cada línea del campo. Es decir, se distingue al mejor mediocentro defensivo, al mejor delantero por la derecha, el mejor central en el flanco izquierdo, etc.

En base a ello, el actual campeón liguero aglutina a varios en los mejores jugadores en determinadas zonas del campo. Se trata de Marquinhos (26 años, ELO 87, REAP 1,94), Danilo Pereira (29 años, ELO 81, REAP 1,74), Ángel Di María (32 años, ELO 84 y REAP 1,82), Kylian Mbappé (22 años, ELO 91, REAP 2,40) y Neymar Jr. (28 años, ELO 95, REAP 2,11).

El brasileño, de hecho, es el único representante de la Ligue 1 que ha conseguido engrosar el once ideal del año 2020 a nivel planetario, el cual recogemos en nuestro último informe. Un objetivo prácticamente inalcanzable para los demás jugadores destacados del torneo francés, como el delantero Wissam Ben Yedder (30 años, Mónaco), el lateral diestro Hamari Traoré (28 años, Rennes) o el carrilero zurdo Hassane Kamara (26, Niza), el futbolista con el ELO más bajo (73) en formar parte de una de estas alineaciones de fantasía anuales de las cinco grandes ligas.

Las tres vacantes restantes las ocupan futbolistas del Olympique de Lyon, que, junto al Lille -que no cuenta con miembro alguno en esta alineación platónica-, se ha convertido en la gran alternativa a la dictadura parisina. Buena culpa de ello la tienen el portero Anthony Lopes (30 años, ELO 86, REAP 1,94), el central Jason Denayer (25 años, ELO 84, REAP 1,91) y el mediocentro Houssem Aouar (22 años, ELO 85, REAP 2,13), uno de los jóvenes centrocampistas más deseados y cotizados del continente.