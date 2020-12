El XI ideal de la Premier League en 2020

Con el año 2020 a punto de concluir, en ProFootballDB hemos querido hacer balance y reunir en una misma alineación a los once mejores futbolistas, cada cual en su posición, de la Premier League (la valoración se cerró el 23 de diciembre, sin incluir el Boxing Day). La alineación está confeccionada por el Quality, algoritmo que mide hasta diez atributos diferentes por cada demarcación, de ahí que estén seleccionados los mejores en cada función específica, no en cada línea del campo. Es decir, se distingue al mejor mediocentro defensivo, al mejor delantero por la derecha, el mejor central en el flanco izquierdo, etc.

Hablamos de un elenco de lujo encabezado por Hugo Lloris (34 años), capitán del Tottenham Hotspur y de la Selección Francesa de fútbol. De acuerdo a la analítica avanzada, que le otorga un ELO de 85 y un REAP de 1,89, él ha sido el portero más destacado del campeonato doméstico inglés durante los últimos 365 días.

Por delante de él, como centrales, se situarían el polivalente y sorprendente Conor Coady (27, Wolverhampton) y Virgil Van Dijk (29). El defensa del Liverpool, con un ELO de 90 y un REAP de 1,93, también forma parte del once ideal de los últimos 12 meses a nivel mundial, tal como recogimos en nuestro último informe. Ni su grave lesión, que podría hacerle perderse lo que queda de temporada, ha conseguido convencer al algoritmo Quality para destronarle como el mejor del planeta en su posición.

Otros tres pupilos de Jürgen Klopp forman parte de esta teórica alineación con tintes 'red'. Andy Robertson (26 años, ELO 87, REAP 1,90), Mohamed Salah (28 años, ELO 91, REAP 2,01) y Thiago Alcántara (29 años, ELO 85, REAP 1,82), que debe buena parte de sus méritos estadísticos a sus últimos meses como jugador del Bayern de Múnich, completan el cuarteto 'made in Anfield' que impregna cada línea de esta alineación basada en el análisis de datos. Pero han tenido una competencia poderosa.

Pese a no revalidar el título, el Manchester City cuenta con Kevin De Bruyne (29 años, ELO 87, REAP 1,86) y Raheem Sterling (26 años, ELO 90, REAP 1,88) como embajadores en el mejor once de la Premier League en el año más convulso para toda una generación, completado por Bruno Fernandes (26 años, ELO 93, REAP 2,07), del Manchester United, y Timo Werner (24 años, ELO 93, REAP 2,26), impulsado por su extraordinario rendimiento en el RB Leipzig alemán antes de fichar por el Chelsea.

El español César Azpilicueta, capitán de los 'blues', figura como el carrilero derecho más destacado del torneo.