'Onda Cero': Messi, dolido con el vestuario por la ausencia de mensajes de apoyo

El 'caso Messi' terminó este viernes con la entrevista en 'Goal' donde el argentino contaba su decisión de quedarse. Sea voluntariamente o atado por su contrato y las circunstancias, el argentino seguirá al menos un año más, el que le resta de contrato, liderando al FC Barcelona.

La aparición pública del argentino era lo más esperado por todos. Y en ella, Messi aseguraba que la familia y la imposibilidad de ir a juicio con el equipo de sus amores le habían hecho continuar. Pero lo hacía manteniendo el tono crítico y hastiado que le llevó a mandar el famoso burofax.

Pero tras la entrevista, ¿qué piensa Messi? Pues bien, según contó el periodista Víctor Lozano en 'El Transistor' de 'Onda Cero', la cadena que adelantó en España el asunto, el argentino se encuentra actualmente dolido con sus compañeros.

Aparentemente, el argentino está molesto con el hecho de no haber recibido mensajes de apoyo por parte de la plantilla a través de las redes sociales. Según este medio, la circunstancia le ha sorprendido porque esperaba estar más arropado por el equipo del que es capitán.

Recordemos que solo hubo manifestaciones en las redes sobre el 'caso Messi' el mismo día del burofax. Entonces, Carles Puyol apoyó la decisión del '10' azulgrana y le acompañó su íntimo amigo Luis Suárez con aplausos. También le daría su aprobación Arturo Vidal.

Lo cierto es que públicamente solo ha hablado de él Frenkie de Jong. El centrocampista dijo estar "muy contento" de que Messi se quede en la cadena de televisión 'NOS', tras el partido entre Países Bajos y Polonia (1-0) de este viernes. Mientras, en redes sociales ha habido silencio por parte de la plantilla.

El entorno del club, desde ex jugadores a ex directivos o aspirantes a ello sí que se ha hablado largo y tendido. La cuestión es que el argentino entiende que no ha recibido el cariño y el apoyo que esperaba por su decisión de quedarse desde dentro del vestuario.