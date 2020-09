Ontiveros avisó al Atleti: "Aquí no asusta nadie"

Javier Ontiveros, el último fichaje de la SD Huesca hasta el momento tras ser cedido por el Villarreal, ha comentado en su presentación que se decantó por esta opción por el estilo de juego que tiene el equipo, que le gusta.

"La SD Huesca me pareció un buen equipo y su estilo de juego me gusta porque juega a la pelota, muy parecido a lo que hace el Villarreal, y es un club humilde que está creciendo", ha dicho el marbellí.

Los objetivos del equipo y los suyos pasan "a nivel colectivo, por la permanencia y si después se puede estar más arriba en la clasificación, mejor; y a nivel personal", añadió, "aportar lo que pueda pensando en ir partido a partido".

Tras debutar en Valencia con tan solo un par de entrenamientos, el centrocampista ha explicado que tuvo buenas sensaciones: "Me sentí muy bien con la acogida de los compañeros y así es más fácil aclimatarse".

Sobre el técnico Míchel Sánchez, el nuevo jugador azulgrana ha explicado que le ha pedido que tenga "mucha verticalidad" y que poco a poco se meta "en la dinámica del equipo".

Casi sin tiempo para disfrutar del punto conseguido en Mestalla, este miércoles se medirán al Atlético de Madrid, al que no teme: "Aquí no asusta nadie. Hemos empezado bien aunque no me sorprende porque el año pasado ya jugaba bien el equipo, y, aunque ningún rival será fácil este año, podemos sacar lo mejor de nosotros".