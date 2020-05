Oriol Busquets quiere hacer la pretemporada con el Barça

Oriol Busquets (21) tiene un objetivo claro: hacer la pretemporada con el Barcelona, club con el que tiene contrato hasta junio de 2021.

Así lo expresó en una entrevista a 'L'Esportiu' el centrocampista, que ha estado cedido en el Twente esta temporada jugando en su posición natural, pero también como central.

"Si la polivalencia que he ganado en el Twente me da más opciones, bienvenida sea esa polivalencia", afirmó el catalán.

"Mi idea es hacer la pretemporada con el primer equipo; si es por quedarme en el Barça, juego donde haga falta", explicó.

Y aunque ahora abraza la polivalencia, no ha sido un camino de rosas para el jugador: "Al principio, todo se me hizo nuevo. No lo esperaba y no me hizo demasiada gracia"

"En los primeros partidos no conocía los mecanismos y me costó. Pero, a medida que fui jugando minutos, me fui sintiendo más cómodo y acabé disfrutando de la posición. Al final, me ha venido bien. Soy más polivalente que antes, puedo jugar en dos posiciones", aseguró.

Oriol Busquets tendrá que pensar ahora en su siguiente movimiento. Quedarse en el Barcelona es una opción, pero al de Sant Feliu de Guíxols no le faltan opciones. Hay interés en Alemania y en el Valladolid.

Él mismo confirmó que está en la agenda de Werder Bremen, Hamburgo, Köln, Mainz 05, Valladolid y Alavés. "Sí, han ido preguntando todos estos equipos", confirmó el centrocampista, que preferiría una cesión más para no perder la oportunidad de triunfar en el Barcelona.