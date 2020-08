Orlando Sá, ante su mayor desafío; Manolo Gaspar tranquilizó con las inscripciones

Orlando Sá fue presentado este martes como nuevo jugador del Málaga. El delantero, que llevará el '9' a la espalda, dijo que intuye que su aventura en la Costa del Sol puede ser el gran reto de su carrera deportiva.

"Los hombres con sangre necesitan buenos desafíos. Y este puede ser el más grande desafío de mi vida porque vengo de un año muy difícil. Ahora tengo que trabajar duro para corresponder las expectativas y para volver a ser el jugador que fui antes", admitió.

El portugués habló de su esfuerzo económico para poder llegar a Martiricos: "Son públicos los problemas del club, el trabajo que Manolo y la gente que trabaja con él están haciendo. El Málaga es un club que tiene buenos profesionales, gente seria. El club tiene que tener jugadores que se olviden de la parte financiera. En la vida a veces es mejor dar un paso atrás para más tarde dar dos al frente. Felizmente, en la parte financiera estoy completamente estabilizado y por eso me sentí libre para firmar".

Además, Orlando Sá se refirió a las dudas sobre su estado físico tras su larga inactividad: "De la lesión me siento bien, pero aún no estoy al 100% físicamente. Mis compañeros terminaron la Liga hace tres semanas y yo no juego desde hace mucho. Sé lo que tengo que hacer las próximas semanas. Tiempo al tiempo".

"Llevo un par de años que no tuve ninguna lesión, estaba haciendo muchos goles y me sentía bien. Ahora me estoy sintiendo cada vez mejor", culminó el luso.

Manolo Gaspar habló de las inscripciones y Luis Muñoz

En la comparecencia virtual de la presentación de Orlando Sá, también tomó parte Manolo Gaspar. El director deportivo malaguista fue cuestionado sobre si podría repetirse otros casos como los de Okazaki o José Rodríguez el verano pasado.

"Cualquier jugador que firme el Málaga va a ser inscrito. Cada paso que doy lo doy de la mano del administrador judicial. Estamos trabajando mucho, tenemos una línea a seguir y en este sentido vamos a hacer las cosas bien. Los jugadores que vengan al Málaga, sin ninguna duda, van a ser inscritos", afirmó de forma rotunda.

Además, se refirió a la situación de Luis Muñoz: "El Málaga está haciendo un esfuerzo muy importante por él y lo sabe. Tiene claro también que va a ser jugador de la primera plantilla e importante. Entiendo su postura, le estamos esperando, pero tenemos que seguir trabajando. Espero tener buenas noticias".