"Ortega en River era como Ronaldinho en el Barça"

Maxi López está más acostumbrado a ser noticia por su extinta relación con Wanda Nara que por lo deportivo. En esta ocasión optó por lo segundo y recordó algunos episodios de su todavía activa carrera.

El argentino aseguró que el Burrito Ortega "le daba alegría a River". "Era como Ronaldinho en el Barcelona", confesó el ex jugador azulgrana sobre uno de sus mejores amigos en el club.

También rememoró Maxi López un episodio con el Mono Burgos como protagonista en el Catania. "Venía siendo titular y el Cholo me sacó del equipo. Yo estaba nervioso por el nacimiento de mi hijo y les dije que no quería ir a Nápoles", explicó.

"A los 15 minutos me hicieron salir a calentar y yo no quise. El Mono me quería comer. Era ir contra la muerte, pero el Profe Ortega me tranquilizó y en el segundo tiempo entré y les pedí perdón", añadió.

Habló Maxi López sobre Gallardo, con quien compartió equipo. "Ya dentro de la cancha era un entrenador. Reunía muchas características. Demostró que tiene un techo altísimo, por cómo lee el fútbol. Es de los más inteligentes. Tiene una gran capacidad y futuro europeo", terminó.