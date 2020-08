Ortiz te da alas

Pese a que la gran final del Campeonato Paulista será cosa de Corinthians y Palmeiras, este martes tuvo lugar el partido decisivo de uno de los torneos enrolados dentro del famoso 'estadual'.

Y es que Red Bull Bragantino derrotó por 1-0 a Guaraní y, al termino de los 90 minutos, selló su triunfo en el llamado Troféu do Interior, competición que disputan los equipos que no alcanzan las semifinales y que no residen en la capital del Estado de Sao Paulo (además de Santos).

El conjunto de la bebida energética se llevó el gato al agua gracias a un gol de Léo Ortiz poco después de cumplirse la media hora de partido.

Un tanto que resultó más que suficiente para un Red Bull Bragantino que, pese a terminar con un hombre más por la expulsión de Deivid, no pudo aumentar su renta ante un Guaraní que se quedó a las puertas del trofeo.