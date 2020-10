Osama Vinladen, el fan de Messi que tiene nuevo equipo

No es una broma de mal gusto. Unión Comercio, a través de sus redes sociales, oficializó la llegada de Osama Vinladen Jiménez López. El volante peruano, de solo 18 años, admitió que siempre debe hacer referencia sobre su nombre.

En unas palabras para los medios locales que recoge 'AS', Osama Vinladen respondió: "Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal".

Admitió que sus padres nunca quisieron hablar del tema y que es algo a lo que ha tenido que hacer frente por las continuas "burlas" de sus amigos.

Vinladen, además, se declaró fan de Leo Messi, ya que le gusta la capacidad para crear juego ofensivo del argentino. Ahora, iniciará una nueva etapa en Unión Comercio.