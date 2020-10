Osasuna busca mejorar su imagen frente al imprevisible Celta

El Sadar abre sus puertas para recibir al Celta. Ambos equipos vienen de caer en el último partido, por lo que llegan con ganas acumuladas de victoria.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado este sábado que han preparado el duelo ante el equipo gallego a conciencia para borrar la estampa "muy pobre" mostrada ante el Levante.

Los rojillos buscarán resarcirse de la mala imagen mostrada ante el Levante la pasada jornada con la idea de sumar tres puntos ante el conjunto vigués antes de medirse el Alavés el próximo jueves en Vitoria en un partido amistoso programado por ambos clubes.

"Espero lo mejor de mi equipo", ha indicado Arrasate sobre unos pupilos que deberán dar el máximo de sí para vencer a un complicado visitante.

El cuadro navarro encara este encuentro después de no haber disputado su choque ante el Granada debido a la aventura europea del conjunto andaluz.

El entrenador rojillo ha avisado de la profundidad con la que juega el Celta, un plantel "diferente" que cuenta con futbolistas determinantes como Iago Aspas, Denis Suárez o Nolito.

Arrasate deberá ingeniárselas para armar un once competitivo después de perder a Aridane y a Roberto Torres para este duelo. El técnico vasco ya ha demostrado saber salir del paso en determinados momentos sin figuras claves de su plantilla.

El conjunto navarro deberá reencontrarse con su versión competitiva mostrada la pasada temporada si no quiere verse con problemas a final de campaña. Osasuna no debe caer en una autocomplacencia que supondría un paso atrás en los planes rojillos.

Después de tres partidos jugados, los rojillos acumulan tres puntos en su casillero con un bagaje de una victoria y dos derrotas.

El Celta de Vigo, por su parte, visita al Osasuna con el objetivo de sumar un triunfo que le permita disipar las dudas ofrecidas en sus últimos dos partidos, en los que empató con el Valladolid y fue goleado por el Barça.

Necesita el equipo gallego recuperar las buenas sensaciones ofrecidas en el inicio del curso, en un exigente examen que le permitirá, además, saber si este año volverá a luchar por evitar el descenso o puede soñar con pelear un puesto europeo.

La dependencia goleadora de Iago Aspas, al que Luis Enrique no ha premiado con la vuelta a la Selección pese a su gran arranque de Liga, sigue siendo uno de los mayores problemas del Celta, con el límite salarial al límite para afrontar el fichaje del nueve que tanto ha demandado Óscar García Junyent.

A falta de tres días para el cierre del mercado, el Celta sigue trabajando para dar salida a los defensas David Costas, Jorge Sáenz y David Juncá, que no cuentan para el técnico. Es imprescindible para poder fichar.

La otra opción pasa por traspasar o ceder al atacante Santi Mina, con una de las fichas más altas de la plantilla. El canterano regresó con la operación que llevó a Maxi Gómez a Valencia, pero de momento su rendimiento ha estado lejos del esperado.

Del resultado en El Sadar dependerá que se aceleran los movimientos o que ya no se toque la plantilla hasta el próximo mes de enero, una posibilidad que Óscar García no entiende pero que cada vez ve como más real.

Óscar volverá a retocar su once en Pamplona, en donde el internacional turco Okay Yokuslu y Nolito podrían recuperar la titularidad. También Miguel Baeza tiene opciones de entrar en el once para ocupar el puesto de Emre Mor, quien ha bajado su rendimiento en los últimos partidos.

Con la duda de si Denis Suárez repite o entra en su lugar Brais Méndez, no se esperan sorpresas en la línea defensiva de cuatro, formada por Hugo Mallo y Olaza en los laterales con Aidoo y Murillo en el centro del eje.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Navas, David García, Juan Cruz; Rubén García, Oier, Moncayola, Kike Barja; Calleri, Adrián.

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Olaza; Tapia, Okay Yokuslu; Denis Suárez, Baeza, Nolito; Aspas.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Madrileño).

Estadio: El Sadar

Hora: 12:00 horas