Osasuna encuentra tres diamantes en la mina de Mendizorroza

Con mucho trabajo, una pizca de fortuna y al estilo de 'El Hormiguero', a trancas y barrancas, Osasuna se llevó tres puntos de territorio rival en lo que fue prácticamente un derbi vasco en plena agonía por el descenso.

Este partido se lo quedó el equipo más listo y, especialmente, el que mejor en forma llegaba. Porque la dinámica es clave y Osasuna se ha empeñado en que no va a sufrir en el final de la temporada por la salvación, y va por buen camino.

Duelo difícil para todas las partes, también para el espectador neutral. El juego fue de los menos vistosos de lo que va de curso, aunque era fácil de prever con lo que había en juego. Ambos equipos se anularon con los respectivos esquemas 4-4-2 sobre el césped de Mendizorroza.

Alavés y Osasuna son dos conjuntos con ciertas semejanzas, empezando por la delantera este sábado, ya que tanto Abelardo como Arrasate optaron por una dupla: Lucas Pérez-Joselu, en el caso de los 'babazorros'; Calleri-Budimir, por los rojillos.

Y entre el miedo que había en los jugadores por una derrota que dejaba la cosa en caída libre, todo se paralizó. Por no hablar de las 37 faltas que cometieron entre los dos equipos. No hubo continuidad en ningún momento y los atacantes no vieron la oportunidad de encarar, atacar y generar.

Al descanso, solo se contabilizó una única acción de peligro que fue para Osasuna con dos remates la mar de peligrosos: Budimir y Calleri se encontraron con la pelota y entre Aguirregabiria y Laguardia sacaron la pelota bajo los palos ambas veces.

En líneas generales, pese a la notable igualdad, los de Arrasate fueron mejores. En el segundo tiempo, Calleri comenzó avisando con un disparo desde la frontal que Pacheco repelió con las dos manos. El orden y rigor defensivo se mantuvo en las áreas, pero los cambios permitieron ver otras cosas.

Kike Barja fue el héroe para Pamplona en la mina de Mendizorroza. Osasuna picó y picó hasta que el extremo, que entró en el minuto 67, se topó con la pelota, buscó el remate, Pacheco tocó y, tras darle nuevamente en el pie a Barja, acabó entrando el cuero para deleite de toda Osasuna.

Duro varapalo en el 78' para el Alavés, que tampoco hizo ademán de reaccionar para rascar algo de este nefasto encuentro. Osasuna se acerca a la zona noble a base de trabajo y el Alavés deberá seguir respirando al filo de la navaja, con más dudas que otra cosa.