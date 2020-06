Óscar aplazó al domingo cualquier cuestión sobre su futuro

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, emplazó este sábado a la conclusión del partido de este domingo contra el Deportivo Alavés para hablar sobre su continuidad en el banquillo de Balaídos, aunque ya dejó entrever que le gustaría alargar su estancia en Vigo.

"Yo estoy muy contento aquí, muy a gusto. Me gustaría empezar un proyecto desde el inicio, desde cero, pero tuve que venir en estas circunstancias. Espero que mañana se pueda saber algo de este tema", declaró el técnico en la víspera del trascendental encuentro contra el conjunto vitoriano.

Óscar finaliza su contrato con el Celta el próximo 30 de junio. El ex futbolista asumió la dirección del equipo el pasado 4 de noviembre tras la destitución de Fran Escribá, con el Celta en puestos de descenso después de sumar únicamente nueve puntos en once partidos.

"Lo más importante es centrarnos en este partido. Es verdad que queda una semana, pero los tiempos los controla el club", apuntó el preparador catalán, que también habló del futuro del lateral izquierdo Lucas Olaza, quien el próximo 1 de julio tendrá que reincorporarse a Boca Juniors si el Celta no ejecuta la opción de compra que tiene sobre sus derechos federativos.

"El club me ha transmitido confianza en que se va a arreglar, estoy contento con él igual que con todos los cedidos. Me han dicho que no va a haber problema con ninguno -de los cedidos-", aseguró el entrenador del Celta, quien admitió que las bajas de Juncá y Mallo han trastocado "bastante" sus planes de rotaciones.

Óscar no quiere hablar del choque de mañana como una final porque "en todos nos jugamos tres puntos", y subrayó que en LaLiga Santander "no hay ningún rival" que te lo ponga más fácil que otros porque, a su juicio, todos los partidos son "cerrados".

El técnico celeste también mandó un mensaje "de afecto y de apoyo" a Juan Carlos Unzué, quien esta semana reveló que padece ELA: "Es una persona magnífica. Tuve la suerte de conocerlo y en el club, todo el mundo, guarda un gran recuerdo de él. Comunicar tanto a él como a su familia que tanto yo como todo el Celta estamos a su disposición para lo que necesite. Estamos todos en su equipo".