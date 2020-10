Óscar Cano definió al Fuenla: seguro, fiable y con jugadores expertos

El técnico del CD Castellón, Óscar Cano, analizó este jueves el encuentro que el domingo le medirá ante el Fuenlabrada y en el que pretende "darle continuidad a todo lo bueno que hicimos ante el Leganés", que finalizó con victoria (2-0).

Cano avisó de que tratarán "ser competitivos”, así como que intentarán incomodar a los 'kirikos' y ver si pueden "encontrarles una rendija" para colarse e ir asustándoles. Además, tras la victoria y el empate cosechado lejos de Castalia, confesó que espera seguir dando esa misma sensación a domicilio.

Sobre el rival destacó su potencial: "El Fuenlabrada es uno de los favoritos a estar entre los seis primeros. Atrás es un equipo muy seguro, fiable, con gente experta y la parte de arriba es sencillamente genial. Para mí es uno de los equipos más potentes de la categoría. Es un equipo muy físico y con jugadores de gran calidad".

El técnico del CD Castellón también se refirió al mercado de fichajes, que se cerraba el lunes tras realizar 13 incorporaciones, y resaltó el trabajo realizado por la secretaría técnica que dirige Ángel Dealbert. "Les doy un once a los encargados de construir la plantilla. Estoy muy contento”.

Preguntado por una hipotética renovación tras conseguir la permanencia en Segunda B en la temporada 2018-19, el ascenso el pasado verano y un buen inicio ligero en Segunda, Cano reconoció: "El margen de mejora que tiene el club, la capacidad de crecimiento... hace que si las cosas van bien si ellos quieren me van a encontrar, por lo menos, para hablar. No me puedo sentir más querido, más respetado, ni más valorado".

Pese a estas afirmaciones, el técnico puntualizó que ahora "no es el momento", pero también admitió su interés en seguir ligado al equipo de Castalia: "Me gustaría crecer en el Castellón y hay una sintonía perfecta", concluyó.