Óscar Cano no entiende su despido: "Las situación no es tan crítica"

Óscar Cano se ha despedido en el estadio Castalia del CD Castellón, que este lunes decidió destituirle como entrenador, y ha señalado que en su opinión la situación no es tan crítica: "No creo que el Castellón esté a 20 puntos de salvarse y sea algo que no se pueda remontar”.

Reconoce Cano que en las últimas semanas sintió que había dudas sobre su continuidad, pero cree que los resultados que han llevado al Castellón a la penúltima posición, "quitando dos o tres partidos", han estado muy igualados.

El técnico cree que, de haber tenido la fortuna necesaria en determinados encuentros, no solo no le habrían destituido sino que incluso le habrían presentado la renovación.

Aun en su adiós, el técnico recuerda la posibilidad de acudir al mercado de invierno para reforzar: "Al equipo le faltan una serie de recursos, de perfiles con los que no cuenta para competir con la mayoría de equipos que conforman la categoría".

Cano se marcha dejando al Castellón en Segunda tras diez años en los que el club ha estado fuera del fútbol profesional. "Me hace gracia la gente que dice que la pandemia nos ascendió, cuando hasta la pandemia éramos primeros", dijo, a la vez que reconoce que tuvieron algo de fortuna. Un ascenso que, para Cano, se consiguió cuando nadie lo esperaba, "quizá antes de tiempo".

La rapidez con la que se planificó la temporada ha podido pesar en un Castellón en el que había que cumplir un peaje que tenía que ver con un montón de "incertidumbre por la plantilla".

Cano agradeció "el cariño especial" por el que estará "eternamente agradecido". "Han sido dos años maravillosos y, sobre todo, emito un deseo que está por encima de mí: que el Castellón logre su objetivo de aquí al final de temporada", dijo el ya ex entrenador albinegro.