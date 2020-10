Óscar confesó que Hugo Mallo pidió salir y su agente se indignó

Hugo Mallo pidió, supuestamente, irse del Celta el verano pasado. Su entrenador, Óscar García, habló sobre ello en la rueda de prensa previa al duelo de Liga con el Levante y ello no ha sentado nada bien al agente del jugador. Este, en conversación con 'AS', explicó su sorpresa.

"Estamos un poco… No sé cuál sería la palabra, porque es más que sorprendidos. Estamos muy sorprendidos de las palabras del entrenador y hasta aquí, de momento, es lo que se puede decir. Primero, no entendemos que haya una pregunta de este tipo prepartido. Es cuestionable por parte del que pregunta y del que responde o si es una cosa pactada, que no lo sé, no tengo esa información, pero sí sorprende ya de entrada la pregunta antes de un partido", dijo.

Al ser preguntado sobre por qué su cliente quiso marcharse, aseveró: "Partes de una premisa que es una media verdad que no tiene sentido sin la otra media y la otra media, lógicamente, no vamos a ser nosotros los que la digamos y, con eso, ya te puedo dar pistas. La historia entera tiene mucho sentido, la mitad de la historia sin la otra desvirtúa todo el verano y deja en muy mal lugar a mucha gente".

Sobre si Hugo Mallo va a hacer alguna declaración pública al respecto, contestó: "No, Hugo no va a desacreditar a nadie ni va a dar ningún tipo de polémica para que alguien se beneficie o se perjudique. No es ese tipo de jugador ni ese tipo de persona y no lo va a hacer".