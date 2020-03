Óscar da por bueno el punto en Getafe

Óscar García, entrenador del Celta, aseguró este sábado en rueda de prensa, después de empatar 0-0 ante el Getafe, que el punto que consiguió en el Coliseum Alfonso Pérez es bueno por la dificultad del estadio.

El técnico del conjunto gallego recordó que en el campo del Getafe solo han ganado equipos como el Sevilla, el Barcelona o el Real Madrid. Por eso, a su juicio, el empate para su equipo, fue bueno.

"Queríamos mejorar nuestras prestaciones fuera de casa en cuanto a puntos. Hay algunos campos, como el de aquí, en el que solo han ganado tres equipos. Siempre quieres ganar, pero, en algunos campos como este, un empate lo damos por bueno. Sabíamos que iba a ser un partido complicado y trabado. solo han ganado aquí el Barcelona, el Real Madrid y el Sevilla", dijo.

Asimismo, declaró que cuando Arambarri fue expulsado se le pasó por la cabeza "ir a por la victoria" en los últimos diez minutos del choque y por eso sacó al campo a Pione Sisto.

"Sabíamos que con una jugada nos podía dar la opción de algún gol. Estamos contentos, el trabajo ha tenido otro premio. Hemos dejado la portería a cero. No nos vamos contentos porque no hemos conseguido los tres puntos", dijo.

También afeó a su jugador Santi Mina, que se despidiera del campo haciendo gestos despectivos al público del Getafe: "Lo único que he visto ha sido cuando ha venido al banquillo. Tenemos que controlar mejor los nervios. Ha sido una cosa que no me gusta, pero puedo entenderlo porque vas a muchas revoluciones. No creo que haya sido nada grave. Habría preferido que no lo hubiera hecho, pero con las pulsaciones a tope, a veces haces cosas que cuando lo veas te arrepientes.

Asimismo, dejó claro que está "contento" con la actitud de su equipo, que en los últimos tiempos "está compitiendo" y consigue sumar puntos que en la primera vuelta se le habrían escapado.

"Ahora estamos compitiendo igualmente bien, pero conseguimos puntos. La ausencia de Iago se nota a la hora de estar más clarividentes en el último cuarto. Pero estamos contentos por lo que hemos hecho aquí", comentó.

"Peligro para bajar siempre hay porque estamos ahí. Estamos todos muy cerca. Esta es la línea a seguir. Tenemos que pelear todo, ahora sacamos buenos resultados, quedan once partidos que hay que competir hasta el final y sabemos que no va a ser fácil. Tenemos que trabajarlo cada partido", concluyó.