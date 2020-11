Óscar defendió a los capitanes Sergio Álvarez y Rubén

'EFE' adelanto que Óscar García había decidido quitarle el brazalete de capitán a Hugo Mallo. El técnico ha confirmado este sábado que, efectivamente, así fue.

"Es una cosa interna y no me hace ninguna gracia que haya salido al exterior, pero hay cosas que a veces no se pueden controlar. Quería aclarar que la comisión que se creó nada tiene que ver con los capitanes. Sergio y Rubén siguen siendo capitanes con Iago", explicó el preparador celeste en rueda de prensa.

El técnico decidió crear "una comisión" en el vestuario para bien "del grupo y del club", la cual estará formada por "los líderes de los diferentes grupos" que hay en la plantilla, ya que su deseo era que "todos" estuviesen representados -esa comisión está formada por Aspas, Nolito, Denis Suárez, Tapia y Murillo-.

"Van a estar representados los jugadores de la casa que salen de A Madroa, los jugadores de la casa que han salido fuera y que tienen muy buena relación con los jugadores jóvenes que tenemos, también jugadores de habla inglesa, jugadores extranjeros de habla española y jugadores con peso en el equipo y que son muy buenos interlocutores", destacó.

Óscar García no escondió su enfado por la filtración de este episodio, adelantó que comunicó su decisión a los jugadores antes del entrenamiento de ayer y estos la entendieron "perfectamente", y aseguró que los dirigentes del club le dieron "todo su respaldo" para que tomara las decisiones que quisiera en este sentido.