Óscar García, "con fuerza para seguir" en el Celta

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García, dejó claro que no piensa dimitir a pesar de la dura derrota ante la Real Sociedad (1-4), y lamentó que, "una vez más", los errores "individuales" hayan penalizado a su equipo.

"Me siento con fuerza. Aquí todos tenemos responsabilidad, desde el primero al último. El año pasado conseguimos salvarnos y estoy seguro que éste también. Con la fuerza y con el apoyo de los jugadores no tengo duda de que sacaremos esto adelante. Seguiré trabajando hasta que me digan que pare", comentó el preparador celeste.

Felicitó a la Real Sociedad porque "ha sido muy superior, mejor equipo, y se ha merecido la victoria", pues salvo "un ratito de la segunda parte" dominaron con claridad el partido.

"El vestuario es consciente de que la temporada es larga y el inicio está siendo complicado, pero tenemos que seguir y pensar en el próximo partido contra el Elche", comentó el técnico celeste.